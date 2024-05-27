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長さが180cmほど、普通のお琴より少し短いです。表面はあまり傷がなく比較的綺麗だと思いますが、装飾がはがれたり、全体的に古そうです。調弦できたので使用に問題はないですが、裏の足が付く場所は剥がれており、見た目はあまり良くないことをご理解ください。その部分は演奏中は下側になるので見えませんが、念のため。琴柱、柱入れ(琴台兼用)、琴の袋付き。