特大　唐木木製 透かし彫り 花台 香炉台 盆栽台 高卓 コレクション台 茶道

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商品詳細
特大 唐木木製透かし彫り花台香炉台盆栽台高卓コレクション台茶道華道華道具 5点セット美術品雲龍図サイズ18×11×4cm20×12×4cm21×14×4cm22×15×4cm21×16×4cm
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