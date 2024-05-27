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特大　唐木木製 透かし彫り 花台 香炉台 盆栽台 高卓 コレクション台 茶道
商品番号 E55097587287
商品名

特大　唐木木製 透かし彫り 花台 香炉台 盆栽台 高卓 コレクション台 茶道
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 8,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

特大　唐木木製透かし彫り花台香炉台盆栽台高卓コレクション台茶道華道華道具　5点セット美術品雲龍図サイズ18×11×4cm20×12×4cm21×14×4cm22×15×4cm21×16×4cm
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