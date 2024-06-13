人間国宝　藤原雄　備前酒杯 窯変　　　29

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口径6.0cm高さ5.9cm-------------------------------------------------------------------ご購入前にコメントより「フォロー割購入希望」とコメントお願い致します。中古品・古美術品としての出品でございます。画像をご確認の上、ご理解の上お求めくださいますようお願いいたします。他にも、古美術品骨董品茶道具煎茶道具民芸品書道具掛軸など多数出品しておりますのでご覧いただければ幸いです。