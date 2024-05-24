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- 【美品】クイーン フラッグシップ プロモ ベスト8 ワンピースカード
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商品詳細
ワンピースカード フラッグシップクイーン プロモ ベスト8※スリーブに入れて保管しております。※美品と記載していますが、初期キズや白かけ・反り等ある場合がございます。写真をご参照ください。※素人管理ですので神経質な方はご購入をお控えください。ご検討よろしくお願いいたします。即購入可ワンピースカードゲームワンピースカードワンピカードONEPIECEROMANCEDAWN頂上決戦強大な敵レアリティ...C
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