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- 【ジャンク】XV-U2 xvive u2 ワイヤレスシールドケーブル ギター
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商品詳細
⭐︎送料無料⭐︎⭐︎24時間以内に発送します⭐︎xviveU2receiverU2transmitter一度にレシーバーとトランスミッターを充電できる二股のUSBケーブルのセットです。ギターとアンプ間をワイヤレスで繋ぐことで取り回しがとても良くなります。音質も悪くなく気に入って使っていたのですが、ある時からトレモロがかかったように音がぶつ切りになってしまいました。そのため、ジャンクとして出品いたします。#やかん出品中の商品はこちら#やかん出品中のオーディオ機器はこちら
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