カラオケ マイク 2本 セット ワイヤレス Bluetooth スマホ セット

商品説明【高音質家庭カラオケセット】スピーカー部分はダブル共振技術を採用し、味わえる中高音と深さを感じる重低音を実現。家庭のカラオケや日常の音楽やエンタテイメントでも大活躍できます。【ノイズキャンセリング機能搭載】マイクの外は精工芸金属層、中には高級スポンジ層があり、電波の妨害をしっかり防ぎ、ノイズを大幅軽減。ノイズキャンセリングしたマイクは、クリアな音声が出すことで歌唱力がアップに聞こえられます。【接続方法多様】スピーカーとマイク別々接続可能、有線やワイヤレス2種の接続方法あり、スマホ、タブレット、テレビ、PCなどのデバイス全部サポート、デバイスの端子に適合なケーブルで接続すれば即使用可能、難しい設定は不要、使用簡単、使い勝手。（Bluetoothが搭載されたデバイスなら、ワイヤレス接続可能、Bluetooth推奨範囲は10M以内です。）【商品仕様】サイズ：29ｘ13.5ｘ14.5CM重さ：1.9KGスピーカーバッテリー：1800mAhマイクバッテリー：1500mAhｘ2充電時間：1-2時間3.5mmケーブルと3.5mm変換ケーブル付き