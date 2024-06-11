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VSTARユニバース シュリンク付き 1box 凹みあり
商品番号 A81563260051
商品名

VSTARユニバース シュリンク付き 1box 凹みあり
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 3,861 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Amazon購入後、ポスト投函時に箱の裏側と側面に凹みが発生しましたが、※写真のとおり完全未開封ですので、ご安心ください。※すり替え防止のため返品、交換は不可とさせていただきます。※中身はわかりかねますので、中身で評価を判断される方はご購入ご遠慮ください。即購入okボックスパックシングル...ボックス(box)種類...ポケモンカード(ポケカ)
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