numark mixtrack pro 2/PCDJコントローラー

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●即購入OK！●送料無料●早期発送（基本的に翌日までに発送）目立つ傷や汚れはありませんが、写真ではわかりずらい中古品としての使用感(細かいスレ)はやや感じられるかと思います。状態は写真を参考にしてください。【商品説明】NumarkMIXTRACKPROIIDJコントローラー【付属品】本体、USBケーブル、クイックスタートガイド(印刷したもの)。【発送】発送は安心の匿名配送でお届けいたします！※写真で状態をご確認いただき、中古品にご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。※開封済み・自宅保管のため、完璧をお求めの方はご遠慮ください。