モンスターケーブル M BASS2

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商品詳細
モンスターケーブルのM-BASS3.6mと6.4mのセットです。購入後自宅で2回ほど使用したきりです。ベース用にチューニングされ、張りのある明瞭な低音を伝送可能な「MBassシリーズ」。耐久性のあるコネクターに、低音域を失わないMonster製プロオーディオケーブルです。ノイズの少なさと、バランスの良さにも定評のあるベース用ケーブル。MonsterBassInstrumentCableMBASS2-12AS/L(3.6m/12ft)MONSTERCABLE#MONSTERCABLE#MonsterBassInstrumentCableMBASS2_12AS_L_3_6m_12ft_
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