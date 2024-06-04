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★値下げ★美品 龍彫刻 硯 古物
商品番号 T46030558390
商品名

★値下げ★美品 龍彫刻 硯 古物
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

価格ご相談承ります！祖父が購入したもので、少なくとも60年以上前のものになります。龍の彫刻がされています。未使用のため非常に綺麗です。金額は以前に古物商に見積もりを出してもらったときから、逆算して設定しております。価格交渉には相談にのります。全体的に状態は良いと思いますが、中古品になりますので、多少の傷や汚れはご理解の上ご検討をお願いいたします。中古品のため、クレーム対応は一切対応出来ません。画像をよくご覧になりご納得されたうえでご購入をお願い致します。細く神経質な方はご購入をお控え下さい。購入後の返品、交換等は受け付けておりません。
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