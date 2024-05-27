三代目JSB 今市隆二 マルチケース

【即購入不可×】※ご購入希望の方はコメントにてお知らせください新品未開封ですが、自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。・今市隆二マルチケースツアージャージver.EXILETRIBECARDブース会場限定BINGOゲームコーナーで当選した（大当たり）景品で出回りが少なく希少です三代目JSoulBrothersUNKNOWNMETROPOLIZUMP#三代目JSB#今市#隆二ビンゴゲームビンゴレアクレカクレカブースカードカードブースETSブース #ポーチ