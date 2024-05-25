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商品詳細
備前焼 菓子器 2枚 ぐい呑み 2客 合計 4点セット備前焼の窯元で買ってきました。菓子器は1枚が1万円ほどで購入した物です。こちらは買ってから食器棚にて飾られており、殆ど使用しておりません。長年食器棚で保管されております事をご理解いただき、宜しくお願い致します。
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