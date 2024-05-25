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備前焼　菓子器　2枚　ぐい呑み　2客
商品番号 B53045433942
商品名

備前焼　菓子器　2枚　ぐい呑み　2客
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 4,305 円
在庫状況 あり

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商品詳細

備前焼　菓子器　2枚　ぐい呑み　2客　合計　4点セット備前焼の窯元で買ってきました。菓子器は1枚が1万円ほどで購入した物です。こちらは買ってから食器棚にて飾られており、殆ど使用しておりません。長年食器棚で保管されております事をご理解いただき、宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/ordering366479.html
http://narcologia.ru/goods/Addict852018.html
http://narcologia.ru/goods/providence150794.html
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