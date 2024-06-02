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【真作】葛堂栄隆/寿老人図/掛軸☆宝船☆AB-65
商品番号 M86094855815
商品名

【真作】葛堂栄隆/寿老人図/掛軸☆宝船☆AB-65
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 3,354 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】葛堂栄隆（かつどうえいりゅう、生没年不詳）とは、江戸時代の浮世絵師。鳥文斎栄之の門人【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は経年による時代汚れ、全体に多数の汚れシミ、数ヶ所の折れあります。表装は近年やり直してあり良好です。　　　桐合せ箱付　　軸丈　　縦　193cm×幅　46cm　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。※質問などについては、すぐにお応えできない場合があります。【注意事項】☆送料は無料でお届け致します☆【その他の商品は☆宝船☆】屋号を☆宝船☆と致しました。　　　　　他にも色々出品しております掛軸☆宝船☆と検索してみて下さい。宜しくお願い致します。
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