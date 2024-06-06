ポケモンカード リザードンV sar PSA10

ご覧頂きましてありがとうございます。私自身で検品し、直接アメリカ本社へ鑑定依頼をしております。こちら最高評価の【PSA10】になっております。PSA10の鑑定を受けていますが白かけ・横線・傷などがある場合がございます。写真を確認の上ご購入ください。PSA用スリーブに入れて暗所＋防湿空間にて保管しております。ご質問等ございましたらお気軽にコメントください。よろしくお願い申し上げます。











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