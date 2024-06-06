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ポケモンカード リザードンV sar PSA10
商品番号 V13444939828
商品名

ポケモンカード リザードンV sar PSA10
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 3,114 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きましてありがとうございます。私自身で検品し、直接アメリカ本社へ鑑定依頼をしております。こちら最高評価の【PSA10】になっております。PSA10の鑑定を受けていますが白かけ・横線・傷などがある場合がございます。写真を確認の上ご購入ください。PSA用スリーブに入れて暗所＋防湿空間にて保管しております。ご質問等ございましたらお気軽にコメントください。よろしくお願い申し上げます。
http://narcologia.ru/goods/smear102504.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose54440.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral474532.html

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