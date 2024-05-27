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松永真哉　志野茶碗
商品番号 Q36708765872
商品名

松永真哉　志野茶碗
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 8,820 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···茶道具志野の魅力が溢れる、存在感ある逸品です。▼作家情報【松永真哉】1964熊本県に生まれる1989東京学芸大学教育学部卒業1998愛知県立窯業技術専門校卒業岐阜県土岐市（美濃）に築窯2010熊本に帰郷し築窯▼商品サイズ高さ９．１ｃｍ／幅１３．２ｃｍ※最大幅。若干大きさに誤差はありますので、ご了承下さい。▼商品の状態無傷▼付属品など共箱／共布
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