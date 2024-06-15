GUILD STARFIRE I

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商品詳細
タイプ···フルアコースティックギターギルドフルアコStarfireⅠカラー:シーフォームグリーン約2年ほど前に購入しました。全然使ってやれてないため機材整理のため出品します。・ネック:ストレート・フレット摩耗:ほとんどなし・付属品:純正ソフトケース・動作確認済み・ガリなし・トラスロッドカバーとピックガードのビニールは剥がしてあります。・ピックガードに弾き傷あります。・フルアコらしいいい音です。#ギルド#guild#starfire#フルアコースティック#ギターアクセサリー・パーツ···ケース
http://narcologia.ru/goods/smear390304.html
http://narcologia.ru/goods/unusable545374.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis679044.html
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