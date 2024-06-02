輪島塗 小西啓介 茶托 飛花の図 たんぽぽ 綿毛 沈金 10客

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数あるお品物の中からご覧頂きましてありがとうございます。♢輪島塗小西啓介茶托飛花の図たんぽぽ綿毛沈金木製漆器10客艶の美しい漆に飛花が沈金で緻密に施されたお品物です。割れ欠け等目立った大きな傷み無し。⚠️共箱は付いてこないのでご了承下さい。寸法直径約12.5cm×高さ約2cm同様のお品物が多数ございますので5枚以上お求めの方は必要枚数お申し付け下さい。どうぞ宜しくお願い申し上げます。#その他Peace出品の器一覧#その他Peace出品の茶道具一覧