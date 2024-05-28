漆器輪島塗　金蒔絵松鶴文　お食い初め　祝い飯　仏膳セット　食器セット　6点

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ご覧いただきありがとうございます。堅牢な輪島の木地に艶やかな、落ち着きのある、うるみ漆（ビターチョコレート色）が蒔絵で美しく施されております。自宅保管の中古品です。1客が大キズがあり、経年な汚れ、キズ等もあり(画像⑨⑩に参照してください)古い物骨董品に理解のある方是非どうぞ〜*商品のサイズや全体の状態など、画像にて多く掲載して御座います。記載にない僅かなダメージございましたら、お許しくださいます方のみお願い申し上げます。詳細はよく画像をご覧下さい。ご自身の判断の上ご購入下さい。*個人差御座いますので神経質な方細かい事お気になされる方、評価が厳しい方はご遠慮下さい。*疑問点などございましたら、購入前にお気軽にコメントよろしくお願いします。*お客様がご安心にご利用いただける為、新品以外の商品は発送前に一度洗って消毒しますので、水跡、水垢がある場合もあるのでご理解の程よろしくお願い致します。*梱包は環境に配慮し、緩衝材としてクッション材、新聞紙など使用していますが、商品を出している時に注意して頂きますようよろしくお願い致します。*購入者様ご都合のキャンセル、返品は対応しませんのでご了承ください。また、商品すり替え防止のため、購入後のクレームなどは対応できません。*即購入、大歓迎です。*他サイトへも掲載中の為、ご購入順を優先させて頂きます。急な削除ございますがご理解ください。#深川製磁#香蘭社#源右衛門#有田焼#九谷燒#鍋島燒#絵唐津#色鍋島#横石臥牛#現川焼#臥牛窯#走波#骨董品#古伊万里#柿右衛門#人間国宝#角福#渦福#藍柿#藤井勝雲#伝統#茶道具#美術品#陶芸#ヴィンテージ#ノリタケ#ウェッジウッド#ロイヤルアルバート#ロイヤルコペンハーゲン#オールド#アンティーク#レトロ出品中#草花#夫婦椀#輪島塗#吸物椀#茶碗#煮物椀#雑煮椀#茶懐石#茶道具#平椀#木製#漆器#漆芸#黒塗#黒漆#金蒔絵#沈金#梨地#高盛#研ぎ出し#切金#伝統工芸品#木漆#能登#金沢#加賀#山中#細密#本堅地#溜塗#汁椀#本金#縁起#正月#お祝い#本漆塗#骨董品#時代#九谷焼#古美術#古玩#朱塗#朱漆#宴席x3911-4pr