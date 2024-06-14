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OLD NORITAKE　ハンドペイント大皿
商品番号 O97150774447
商品名

OLD NORITAKE　ハンドペイント大皿
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 3,528 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1950年ころのお品です。日本陶器会社、ノリタケの見事なハンドペイント大皿です。絵師は木村さん。このころ大活躍していた方ですね。手描きの筆あとも活き活きと、7、80年経過してるのが嘘のよう、いまできたばかりみたいなお品です。径35.5センチ。皿立ては付きません。
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