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W.Dorfler コントラバス弓　デルフラー　ケース付
商品番号 C39373485129
商品名

W.Dorfler コントラバス弓　デルフラー　ケース付
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 18,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき誠にありがとうございます。ドルフラー　コントラバス　弓　ドイツ製です。傷、金具の錆、多少の汚れはありますが割れなどの大きな損傷はありません。※購入時期、使用頻度など詳細は不明です。中古品にご理解いただきご購入をお願いいたします。サイズ：全長約75cm付属品：ケース
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