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- W.Dorfler コントラバス弓 デルフラー ケース付
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商品詳細
ご覧いただき誠にありがとうございます。ドルフラー コントラバス 弓 ドイツ製です。傷、金具の錆、多少の汚れはありますが割れなどの大きな損傷はありません。※購入時期、使用頻度など詳細は不明です。中古品にご理解いただきご購入をお願いいたします。サイズ：全長約75cm付属品：ケース
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