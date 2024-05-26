★ちょい傷美品★Grassroots by ESP レスポールカスタム

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GrassrootsG-LP-60LLesPaulCustomtypeグラスルーツ レスポールカスタム エレキギターアイボリーホワイト※他フリマアプリでも出品中です。★状態★使用感少なめです。ボリュームノブ付近に1箇所だけやや目立つ浅い打痕があります。全体的にコンディション良好です。フレット9割ネックストレートロッド余裕十分正常稼働、ガリなし本体のみ※写真ではトグルスイッチ先端折れてますが、新品に交換済みです。★商品説明定価66,000円のエントリーモデルながら、ボディはトップにメイプル、バッグにマホガニーを使用。ネックにもマホガニーを使用し、セットネック構造でジョイントするという本家ギブソンレスポール製造の基本をしっかり押さえた造りになっています。 材質、工法どちらをとっても、このクラスのギターとしては非常に頑張っている仕様であると感じます。★発送前メンテナンス★・ボディ\u003eクリーナー拭上げ、アルコール除菌・指板\u003e油脂清掃、オレンジオイル塗布・コントロール\u003e接点洗浄剤・弦高調整★↓他にもギター多数出品してます。こちらからご覧ください。#Narugen★ビギナーセット・・・＋5,000円にて販売・ピック3枚:200円・替え弦1セット:500円・ストラップ:1,200円・シールド:1,200円・社外ソフトケース:1,800円・ギタースタンド:1,500円の6点セット。個別でも承ります。★10W小型アンプ・・・＋3,500円で販売。ギターと同梱できます。ご希望の方はコメントにてお知らせください。エレキギターギターNarugen#エレキギター#ギターガンズ スラッシュ横山健 Hi-Standardぼっち・ざ・ろっく