  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
エキセルシャー アコーディオン 303/S ジャンク品
商品番号 J62587526502
商品名

エキセルシャー アコーディオン 303/S ジャンク品
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 22,750 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

レベル···中級者種類···アコーディオンアクセスありがとうございます。長年、物置に眠ってました。昔に父が遊び程度で使っていた記憶があります。・全鍵盤、音が出ますが、当方、楽器について無知です。・長期素人保管品で、調律などはしておりません。・ベルトや本体部分に小さな傷、ボタンにサビ、蛇腹にも汚れございます。画像にてご確認下さい。・ケース付属しません。・重量約8.4kgジャンク品とさせて頂きます。ご了承下さい。エキセルシャー社製品番:303/Sイタリア製よろしくお願い申し上げます。#マーチングバンド#文化祭#体育祭#バンド#合唱団#コンクール#練習用レベル···初心者
http://narcologia.ru/goods/Taipei604971.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture551941.html
http://narcologia.ru/goods/financier980560.html

エキセルシャー アコーディオン 303/S ジャンク品
エクセルシャー excelsior アコーディオン 303 S ジャンク品 - 通販 ...

エキセルシャー アコーディオン 303/S ジャンク品
エキセルシャー アコーディオン 303/S ジャンク品 - 鍵盤楽器

エキセルシャー アコーディオン 303/S ジャンク品
エクセルシャー excelsior アコーディオン 303 S ジャンク品 - 通販 ...

エキセルシャー アコーディオン 303/S ジャンク品
保障できる EXCELSIOR 303S アコーディオン エキセルシャー 鍵盤楽器 ...

エキセルシャー アコーディオン 303/S ジャンク品
エキセルシャー アコーディオン 303/S ジャンク品 - 鍵盤楽器

エキセルシャー アコーディオン 303/S ジャンク品
エクセルシャー excelsior アコーディオン 303 S ジャンク品 - 通販 ...

エキセルシャー アコーディオン 303/S ジャンク品
エキセルシャー アコーディオン 303/S ジャンク品 - 鍵盤楽器

エキセルシャー アコーディオン 303/S ジャンク品
エクセルシャー excelsior アコーディオン 303 S ジャンク品 - 通販 ...

エキセルシャー アコーディオン 303/S ジャンク品
エクセルシャー excelsior アコーディオン 303 S ジャンク品 - 通販 ...

エキセルシャー アコーディオン 303/S ジャンク品
エキセルシャー アコーディオン 303/S ジャンク品-

エキセルシャー アコーディオン 303/S ジャンク品
アコーディオン EXCELSIOR エキセルシャー-

エキセルシャー アコーディオン 303/S ジャンク品
☆ EXCELSIOR エキセルシャー アコーディオン MODEL 303/S ケース付き ...

エキセルシャー アコーディオン 303/S ジャンク品
ｍ3185 ジャンク EXCELSIOR エキセルシャー アコーディオン 303/S ...

エキセルシャー アコーディオン 303/S ジャンク品
エクセルシャー excelsior アコーディオン 303 S ジャンク品 - 通販 ...

エキセルシャー アコーディオン 303/S ジャンク品
☆ EXCELSIOR エキセルシャー アコーディオン MODEL 303/S ケース付き ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru