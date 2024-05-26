エキセルシャー アコーディオン 303/S ジャンク品

レベル···中級者種類···アコーディオンアクセスありがとうございます。長年、物置に眠ってました。昔に父が遊び程度で使っていた記憶があります。・全鍵盤、音が出ますが、当方、楽器について無知です。・長期素人保管品で、調律などはしておりません。・ベルトや本体部分に小さな傷、ボタンにサビ、蛇腹にも汚れございます。画像にてご確認下さい。・ケース付属しません。・重量約8.4kgジャンク品とさせて頂きます。ご了承下さい。エキセルシャー社製品番:303/Sイタリア製よろしくお願い申し上げます。#マーチングバンド#文化祭#体育祭#バンド#合唱団#コンクール#練習用レベル···初心者



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