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有田焼万華鏡白磁ふくろうペンダント(香蘭社)
商品番号 D63420964452
商品名

有田焼万華鏡白磁ふくろうペンダント(香蘭社)
ブランド名 香蘭社
特別価格 税込 3,132 円
在庫状況 あり

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商品詳細

世界初の磁器製万華鏡ペンダント型有田焼万華鏡白磁ふくろうペンダント希望小売価格:¥14520税込縁起の良い、ふくろう(不苦労)の文様の金属製ネックレス74cm.付きペンダントです。この作品は筒の先端に水晶玉がついており、見るものを全て万華鏡模様に映し出します。ミラーは3ミラーで模様が全面に広がり、光り輝く世界を映し出します。覗きこめば万華鏡が美しく幻想的な世界を表現してくれ、外から見れば有田焼の白磁と伝統的な文様が安らぎを与えてくれます。ペンダント型として外に持ち歩くことができ、いつまでもどこでも万華鏡模様の癒しを楽しむことができます。☆プレゼント案内出品製品を二回ご購入戴きますと、二回に一度素敵なプレゼントを二回目の発送に同封させて戴きます。★恐れいります、お値引きのご相談はご遠慮戴きますと助かります。#有田焼#万華鏡#ペンダント#水晶#縁起物#オモチャ
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