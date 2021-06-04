【森倉円】B1タペストリーA サークル ツクルノモリ 森倉円

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【森倉円】B1タペストリーAサークルツクルノモリ森倉円先生作品人気バーチャルYouTuber「キズナアイ」のキャラクターデザインを手がけたことでも知られ、現在各方面で大活躍中のイラストレーター『森倉円』先生が\"真夏の女の子\"をテーマに描いたイラストです。真夏の空気感と潮風をたっぷり味わえる美麗イラストです。\"可愛い\"が画面いっぱいにギュッと詰まったタペストリーを、ぜひお部屋でご堪能ください！☆森倉円先生の描く真夏の少女をお部屋に飾って季節の空気感を楽しんでくださいね！是非‼サークルツクルノモリの森倉円先生渾身のオリジナル美麗イラストです。貴方のお部屋に癒しと真夏の色彩を・・・。サイズはお部屋で存在感抜群！大きく飾れるB1サイズ、いつまでもそばに置いておきたい作品です。※状態は良好だと思いますが、素人の目視点検程度ですので、初期傷等あるかもしれません。完璧を求める方や細部までこだわる方の購入はご遠慮いただきたいと思います。森倉円先生森倉円夏少女ツクルノモリオリジナル同人B1タペストリーイラスト