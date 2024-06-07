FANTASTICS×シナモロール ぬいぐるみ 八木勇征 中島颯太

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商品詳細
即購入可能です⭕️厚紙補強、防水対策を施しての発送になります。＋150円でゆうゆうメルカリ便に変更可能。他の出品物とのセット購入で少々ですがお値引きさせていただきます。コメントください＾＾グループ···FANTASTICSfromEXILETRIBEFANTASTICSメンバー···八木勇征、中島颯太
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