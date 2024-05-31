DV MARK MICRO50

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※値下げ致しませんのでご了承下さい機材整理の為、出品します。ギター用のヘッドアンプになります。動作確認済みですがノブを回すとガリが目立ちますので、ご理解頂ける方のみ御購入を検討して頂けるようにお願いします。それ以外はジャック不良とかはなく問題ない程度には使える方だと思います。本体と電源ケーブル、自作ですがスピーカーケーブルを数個お付けしての発送となります。8Ωと分岐タイプ4Ωになります。以下メーカー説明DVMARKから幅20cmの超小型ギターアンプ・ヘッドが新登場。コンパクト・サイズながら５０Ｗパワーを誇り、クリーンはもちろんクランチ＆リード・サウンドまでをカバーする２チャンネル仕様に、リバーブや各チャンネル独立のEQを搭載。コンパクト・エフェクトペダルとの相性も抜群で、より多彩なサウンドメイクが可能。また、MP3プレイヤーを接続できるAUXIN端子やヘッドフォン・アウトが装備され、自宅練習にも配慮。独自開発のパワーアンプ・セクション、わずか1.9kgのコンパクト・ボディに凝縮された充実のスペックなど、新たなコンセプトでギターアンプ・シーンに革命をもたらすMICRO50。自宅での使用はもちろん、スタジオ・リハーサルからライヴまで、あらゆるシーンで実力を発揮するニューモデルの誕生です。Power50W(8Ω)／60W(4Ω)PowerAMPMPT(MarkProprietaryTechnology)PreampSolidStateControlsCleanch:Level／EQ（Bass／Mid／High）,Leadch:Level／Drive／EQ（Bass／High）Channels2ch（Clean/Lead）EffectsReverbその他AUXIN／HeadphoneOut／XLRLineOut／SpeakerOut(minimumload4Ω),FootSwitchInputサイズ200(W)×64(H)×221(D)重さ1.9kg