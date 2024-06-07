【品】 ブラック・ウィドゥ フィギュア マーベルレジェンド

・本年9月にトイザらスオンラインショップで購入。・一通り可動、パーツ付け替えを行なってます。・付属品完備の筈ですが、画像より確認下さい。・フィギュアは外箱に戻し入れます。・外箱をプチプチで覆い、ビニール袋又は紙袋へ梱包します。・上記を踏まえ画像より商品状態を確認、承認出来る方のみ購入下さい。・値引き不可。・必ずプロフ一読の上購入下さい。



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