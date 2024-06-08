絵画 アクリル ART アート　手描き

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サイズ 33.5×24一点物の抽象絵画です。全て手描きの作品です。【作者について】汐月顕 Kenshiotuki2001年第56行動美術展大賞2003年第12回けんしん美術展大賞Action展(東京京橋)2004年エプソンカラーイメージングコンテスト審査員特別賞ビエンナーレKUMAMOTO入選別府アジアビエンナーレ入選2014年第23回英展 佳作賞別府アジアビエンナーレ入選その他、個展、グループ展、受賞等多数他にも作品を多数出品中です。ぜひご覧になって下さい。