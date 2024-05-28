

作家物 陶芸家 金城敏昭 魚文 大皿 丸皿 深皿 壺屋焼 やちむん 金城次郎



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金城次郎さん 末裔 金城敏幸さん 魚紋 うつわのわ田



未使用☆人間国宝 金城次郎長男 金城敏男作 魚文急須☆本物保証 読谷 ...



金城陶器秀陶房｜やちむん｜琉球民芸センター



金城 吉彦作 | 読谷壷屋焼 六寸皿 | 和雑貨 四季彩堂 オンラインショップ

直径 約23.5センチ高さ 約5.5センチ傷や汚れはみられません。箱無し。#片付け中の骨董骨董品の整理をしています。ほかのアプリにも出品中です。購入希望、検討されている方、サイズやご質問はコメントをお願いします。古いものですので小傷やスレなどあります。ご理解のうえご購入をお願いします。■#古伊万里#骨董#膾皿#和食器#骨董品#アンティーク#色絵皿#九谷焼#伊万里#古美術#和骨董古伊万里骨董膾皿和食器骨董品アンティーク色絵皿九谷焼伊万里古美術和骨董蚤の市ヴィンテージ古道具藍九谷古九谷青磁白磁人間国宝色絵古九谷中国陶磁韓国陶磁李朝皿鉢陶片茶碗茶道具