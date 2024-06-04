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伊万里芙蓉手猪口　2種11客
商品番号 K81990211691
商品名

伊万里芙蓉手猪口　2種11客
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

窯傷がありますが良い状態です。大きい方の6客は直径85ミリです。
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