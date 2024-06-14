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S.H.フィギュアーツ アイアンマン マーク6『アイアンマン2』(魂ウェブ商店…
商品番号 F43237682683
商品名

S.H.フィギュアーツ アイアンマン マーク6『アイアンマン2』(魂ウェブ商店…
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

S.H.フィギュアーツアイアンマンマーク6『アイアンマン2』(魂ウェブ商店限定)フィギュアに目立った塗装剥がれ、ベタ付きはありません。パーツ、箱、取扱説明書は揃っております。フィギュアは非常に良くできており、大きさも手頃でカッコいいです。飾るスペースがなくなったため、お譲りします。ガラスケース内に素立ちで飾っておりましたので、埃の付着はありません。すり替え防止のため、購入後の返金、返品はお断りいたしますので、よろしくお願いいたします。中古品にご理解頂ける方のみご検討よろしくお願いします。#BANDAI#アイアンマン2『アイアンマン』シリーズ#アイアンマン#S_H_フィギュアーツアイアンマンマーク6『アイアンマン2』_魂ウェブ商店限定_スケール···1/12
http://narcologia.ru/goods/septet960519.html
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http://narcologia.ru/goods/conception52157.html S.H.Figuarts アイアンマン マーク６ -《BATTLE DAMAGE》 EDITION ...
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