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ストリートファイター2　ポスター　非売品
商品番号 V95253988361
商品名

ストリートファイター2　ポスター　非売品
ブランド名 カプコン
特別価格 税込 13,754 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1993年製約70×120サイズ使用しておりませんが二ヵ所にやぶれあり(写真参照)。他は綺麗な状態です。
http://narcologia.ru/goods/perpetual826346.html
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