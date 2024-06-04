ストリートファイター2　ポスター　非売品

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商品詳細
1993年製約70×120サイズ使用しておりませんが二ヵ所にやぶれあり(写真参照)。他は綺麗な状態です。
http://narcologia.ru/goods/perpetual826346.html
http://narcologia.ru/goods/organization839262.html
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