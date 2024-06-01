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商品詳細
リザードンex(テラスタル)3枚リザードンex1枚リザード 1枚ヒトカゲ 4枚エンテイv1枚ネオラントv1枚ピジョットex1枚ポッポ 1枚輝くリザードン1枚ビーダル2枚ビッパ 2枚ミュウ 2枚ネストボール2枚ハイパーボール 4枚バトルVIPパス 4枚ふしぎなアメ 4枚すごいつりざお 2枚森の封印石 1枚博士の研究3枚ボウルタウン 2枚ナンジャモ 3枚ボスの指令 3枚マグマの滝壺 2枚基本炎エネルギー 10枚ボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)種類···ポケモンカード(ポケカ)
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