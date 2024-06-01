呉竹/ZIG CLEAN COLOR Real Brush 筆ペン/81本

呉竹くれたけZIGCLEANCOLORRealBrushジグクリーンカラーリアルブラッシュColor筆ぺん毛筆タイプのカラーペン水性染料インキ数量◆81状態◆人によっては使用感を感じる場合がありますインク残量不明中古品にご理解ある方のみ購入下さい※細かくチェックしていない為、すべてが描けるか不明です同じ色があるかもしれません（81色ではなく、81本です）2093



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