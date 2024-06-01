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呉竹/ZIG CLEAN COLOR Real Brush 筆ペン/81本
商品番号 H57246190652
商品名

呉竹/ZIG CLEAN COLOR Real Brush 筆ペン/81本
ブランド名 クレタケ
特別価格 税込 5,617 円
在庫状況 あり

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商品詳細

呉竹くれたけZIGCLEANCOLORRealBrushジグクリーンカラーリアルブラッシュColor筆ぺん毛筆タイプのカラーペン水性染料インキ数量◆81状態◆人によっては使用感を感じる場合がありますインク残量不明中古品にご理解ある方のみ購入下さい※細かくチェックしていない為、すべてが描けるか不明です同じ色があるかもしれません（81色ではなく、81本です）2093
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