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ポケモンカード ブラッキー ピカチュウ 長場雄 プロモセット Yu Nagaba
商品番号 V85704832128
商品名

ポケモンカード ブラッキー ピカチュウ 長場雄 プロモセット Yu Nagaba
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

長場雄のプロモカードのピカチュウ未開封品とブラッキーになります。ブラッキーに関しては自己鑑定にて裏面の1ヶ所にかなり分かりづらい小傷を確認しました。それ以外に関してはとてもきれいな状態です。ピカチュウに関しては開封していない為傷の有無は分かりません。以上のことをあらかじめご了承の上で購入のご検討をお願い申し上げます。#ピカチュウ長場雄プロモ#ブラッキー長場雄プロモ#YuNagaba
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