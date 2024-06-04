小森隼 アクリルスタンド KCKブラスト 当選品 トラキン

♭小森隼＊アクリルスタンド・KCKブラストキッチンキングダム第2弾TRIBEKINGDOMトラキン当選品入っていた箱で送ります。写真にあるもので全てです。他のLDH関連は#くのLDHグッズへ他出品物との同時購入のみ送料分お値下げ。単品値下げのコメントは削除します。お支払方法がATMコンビニ払いの方はお支払日をコメント欄に連絡後購入お願いします。梱包→プチプチフリマ便+200（+手数料）〜厚さなどで変動します。プロフ必読。￣￣￣￣￣即購入可能ですが発送方法こちらで決めます。発送中の紛失、破損の場合責任取れません。発送変更、補強変更の場合+で料金いただきます。購入前にご連絡ください。白濱亜嵐小森隼佐野玲於関口メンディー片寄涼太数原龍友中務裕太居酒屋えぐざいるトラステ会場限定オンラインブースモバイルガチャアクリルスタンドアクリルキーホルダープチキャラ千社札スクエアステッカーオンラインガチャメンプロクッションBIGクリーナー75mmBATTLEOFTOKYOEXILEEXILETHESECOND三代目JSOULBROTHERSGENERATIONSTHERAMPAGEE-girlsDreamHappinessFlowerFANTASTICSBALLISTIKBOYZ劇団EXILEPSYCHICFEVER割8122→8344



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