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【希少品】CASIO カシオ シンセサイザー CZ-2000S
商品番号 C12666164352
商品名

【希少品】CASIO カシオ シンセサイザー CZ-2000S
ブランド名 カシオ
特別価格 税込 12,138 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CASIOカシオデジタルシンセサイザーdigitalsynthesizer現在廃番の希少品です。早い者勝ちとなります。即購入可能です。ハードケースありのため、上からエアキャップ巻きしラップで包み、伝票を添付して発送予定です。【状態】中古品。音出し確認済み。大きく目立った傷や汚れはなく非常に綺麗な状態です。ハードケースの鍵は欠品です。お写真にて状態のご確認よろしくお願い致します。付属品はお写真に記載のものが全てとなります。当方愛知県の西三河や名古屋市付近であれば手渡しも可能です。事前にコメントにてご相談ください。【仕様、説明】品番　CZ-2000S定価　128,000円（1986年時点）サイズ　950×350×120重さ　10.7KgカシオCZシリーズ（カシオ・シーゼット・シリーズ）はカシオ開発のPD音源を採用したシンセサイザーの型番・商品名。80年代中期に製造、販売された商品です。CZシリーズ最後の機種。CZ-3000相当のPD音源。スピーカー内蔵。【付属品】本体ハードケース電源コード検索ワードシンセsynthesizerキーボード
http://narcologia.ru/goods/procurement706433.html
http://narcologia.ru/goods/reflector22664.html
http://narcologia.ru/goods/passivity587683.html
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