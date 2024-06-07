【メンテナンス調整済み】スズキ　大正琴　こはく　アルト　CHK-3

中古のスズキの大正琴 こはくアルトです【内容】大正琴「こはくアルト」ストラップピック(中、硬)合計2枚変え弦 各1本 合計２本調子笛シールド2.5mセミハードケース品番 CHK-3税込価格 ¥77,000ー状態ー中古ですが問題なく演奏可能です本体のクリーニング、調整済み☆内部の基盤は新品交換済み☆ピックホルダーが付いております少々金属パーツに使用感がございますが、全体的に状態がよいですケースは持ち手の片方が切れており外装は使用感ございます詳細は写真をご覧ください中古品にご理解ある方にご購入宜しくお願い致しますお値引き不可です#大正琴#こはく#楽器#アルト種類...大正琴アクセサリー・パーツ...弦、ケース、ピック、笛等



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