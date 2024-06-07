ハイキュー！！ロングスクエア型缶バッジ 全14種類

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ハイキュー！！ロングスクエア型缶バッジ全14種類【A.日向翔陽】【B.影山飛雄】【C.月島蛍】【D.山口忠】【E.黒尾鉄郎】【F.狐爪研磨】【G.夜久衛輔】【H.木兎光太郎】【I.赤葦京治】【J.大将優】【K.星海光来】【L.北信介】【M.宮侑】【N.宮治】SEGA限定、プライズ。縦約12cm×横約4cmのスクエア方缶バッジです。他の商品と同時購入で割引させていただきます。その際はコメントください。新品未開封品ですが、プライズ品です。ご理解のある方、ご検討ください。他にもたくさん出品していますので、是非ご覧ください。#ハイキュー#缶バッジ#缶バッチ#SEGA#烏野高校#音駒高校#梟谷学園高校#戸美学園高校#鴎台高校#稲荷崎高校#日向翔陽#影山飛雄#月島蛍#山口忠#黒尾鉄朗#孤爪研磨#夜久衛輔#木兎光太郎#赤葦京治#大将優#星海光来#北信介#宮侑#宮治