おじょうさま tr psa10

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商品詳細
種類···ポケモンカード(ポケカ)psa鑑定にてMint10の評価を頂いたものになります。※PSA社の鑑定基準をクリアしたわずかな傷・凹み・ホロ抜け・白欠け等がある場合がございます。状態詳細については出来る限り追加画像及び返信にてお伝えさせて頂きますが、トラブル防止のため必ず画像にて状態をご確認頂き、ご納得の上でご購入頂くよう宜しくお願いいたします。ポケモンポケモンカードポケカpsa鑑定bgs鑑定ars鑑定
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