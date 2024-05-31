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モロッコ　ジャンベ　小太鼓
商品番号 N34615011901
商品名

モロッコ　ジャンベ　小太鼓
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 8,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アフリカ民族楽器◯購入　　　モロッコ◯状態　　　新品　未使用品◯サイズ　　高さ　14cm　　　　　　直径　20cm　　　　　　※素人採寸、概寸◯素材　　　牛の皮？◯色・柄　　生成りに紫の模様◯発送　　　宅急便60サイズ大理石のような模様が美しいモロッカンジャンベです。元々特有の匂いがあります。✅お値引きは致しかねます。#ジャンベ#西アフリカ#太鼓#打楽器#djembe#jembe#jenbe#yembe#sanbanyi#ジェンベイ#ジンベ#djembé#ディエンベ#アフリカ#伝統楽器#民族楽器#小太鼓#手作り#希少#レア#dram#ドラム#モロッカン#モロッコ#モロッコジャンベ#モロッコ太鼓#モロッコ小太鼓
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