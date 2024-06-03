佐藤大樹　クッション お値下げしました‼️

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商品詳細
オンラインブース2022カレンダークッション/FANTASTICSバージョン圧縮の状態で来たので、そのまま袋に入れて発送致します。(ビニールの端っこは折らせて頂きます)新品、未開封即購入⭕️お値下げしました。10/30メルカリ便+850円コメントお願い致します。
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