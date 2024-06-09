手描き絵画「天と地」オリジナル　人物画

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商品詳細
アオザイを着た女性を描いています。●技法：古紙・岩絵具・顔彩・アイシャドウ・金墨汁・洋箔●サイズ：85×125mm●作画年：2022年●備考：額有#日本画#人物画#絵画#女性#少女#アオザイ
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