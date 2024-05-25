Roland SP-404MK2 サンプラー

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商品詳細
ローランドsp404mk2です。自宅で3回ほど使用した程度です。写真に写ってるものが全てです。梱包は写真にある箱に入れてプチプチで梱包します。動作確認済み。未使用に近いものではありますが中古品ということはご理解ください。アクセサリー···電源アダプター
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http://narcologia.ru/goods/slide437887.html
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