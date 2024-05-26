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古伊万里　染付　唐草？　タバコ道具　火入　香炉？
商品番号 J74938045794
商品名

古伊万里　染付　唐草？　タバコ道具　火入　香炉？
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 8,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タバコの吸い殻が入っていたので祖父が灰皿として使っていたと思われる火入です。古い物なので傷や汚れ等あります。神経質な方はご遠慮下さい。
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