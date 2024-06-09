bohemian guitars P90モデル ジャンク

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ジャンク品です。・ネックが裂けています（裂け目に接着剤がついています）・ジャックにボンドの跡があります・接続不良（こちらは修理可能と思われます）・一弦がありません・側面にステッカーが貼ってあります・全体的に汚れていますインテリアや部分取り用にどうぞ。売れなければプランターに改造する予定です。杉並区の自宅付近にて手渡しできる場合2000引きします。シリーズ...その他タイプ...その他