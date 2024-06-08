クラリネット マウスピース バンドレン 5rv

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商品詳細
バンドレン5RV定価¥17050高校生の頃に1年程使用した後、1年程使わずに自宅保管していました。傷や汚れもなく、音を出すのに問題はないですが、ご理解のある方のみご購入をお願いします。付属の箱がないので、他のもので代用します。種類...クラリネットアクセサリー・パーツ...マウスピース
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