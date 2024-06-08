人間国宝加藤卓男のペルシャ鉄絵金彩大皿です。人間国宝加藤卓男・六代加藤幸兵衛の、人気のペルシャ鉄絵金彩大皿。加藤卓男略歴付き。径が約31cmと立派な飾皿ですね！径約31.7cm 高約3.5cm古いものですので、無傷と表示しているものも経年使用保管による、スレ・汚れ等ある場合がございます、画像をご確認のうえご理解下さる方のご購入をお待ちしております。※ご購入前にお取引に関しての共通注意事項などをプロフィール内に記載いたしておりますのでご確認ご了承の上ご購入くださいませ。よろしくお願いいたします。



人間国宝 加藤 卓男 ペルシャ 鉄絵金彩 大皿 加藤幸兵衛 飾皿 c653 ...



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ペルシャ鉄絵金彩大皿 加藤幸兵衛窯 飾り皿-



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