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羽生結弦　コンティニューウィズウィングス　パンフレット　白黒セット
商品番号 J15204225992
商品名

羽生結弦　コンティニューウィズウィングス　パンフレット　白黒セット
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 7,056 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ContinueswithWingsオフィシャルガイドブックContinueswithWings愛蔵版ブック2冊セット。購入して1度観た後はクローゼットに保管しておりましたが、なかなか開く機会がないため出品します。状態は良いかと思います。写真でご確認ください。自宅での保管になりますので、ご理解いただける方よろしくお願いいたします。おまけで会場でもらったチラシ2枚とAJINOMOTOの勝ち飯冊子もお付けします。(画像③)他にも出品しているので、同梱希望の方はご連絡ください。ジャンル（スポーツ選手）···アイススケートグッズ種別···パンフレットサイン有無···無し性別···男#羽生結弦#フィギュアスケート#コンティニューウィズウィングス
http://narcologia.ru/goods/cryptographic863937.html
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