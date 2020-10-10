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- ⭕️10 BABYMETAL YEARS THE ONE限定盤B クロニクルセット
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商品詳細
⭕️写真集をパラパラ見た程度の新品未使用ですがフラッグがありませんその代わりに画像のTシャツをどちらかお付けします⭕️THEONE限定豪華スペシャルパッケージ仕様◆CD（リマスタリング音源）1.ド・キ・ド・キ☆モーニング2.ヘドバンギャー！！3.イジメ、ダメ、ゼッタイ4.メギツネ5.ギミチョコ！！6.RoadofResistance7.KARATE8.THEONE9.Distortion(feat.AlissaWhite-Gluz)10.PAPAYA!!(feat.F.HERO)・Blu-rayDisc-1クロニクルメンバーインタビューSU-METALとMOAMETALのインタビューを交えた10年のLEGENDを紐解くクロニクル映像を収録・Blu-rayDisc-2ベストライブソングスベストアルバム『10BABYMETALYEARS』10曲の10年のLEGENDを束ねたライブ映像を収録。・APOCALYPSE～10BABYMETALYEARS～BABYMETAL10年のLEGENDを束ねた写真集⭕️撮影の為開封する時ビニールを切ってしましまいました画像にてご確認ください。中身に問題はありません人気グループ···BABYMETAL
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